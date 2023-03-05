Trabzonspor'da Trezeguet'nin tedavisine başlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da, sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Mahmoud Trezeguet'nin tedavisine başlandı.

Futbol A takım doktoru Halil Polat, Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Polat, "Futbol A takımımızın HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.