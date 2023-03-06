Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Berat Kandili mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, Berat Kandili'nin Allah'ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği müstesna bir gece olduğunu belirtti.

Gecenin önemine işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:



​"Bu gece, bizlere Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı da öğretir. Bu müstesna günler, kırılan kalpleri onarma, birlik ve beraberlik ruhu ile tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olma günüdür."

Ustaoğlu, gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için bu müstesna zaman dilimlerini bir fırsat olarak değerlendirerek, berekete dönüştürmek gerektiğine vurgu yaparak, "Bu duygularla Trabzonlu hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.





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