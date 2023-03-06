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Gönül bağı kurduğu depremzede ailenin Trabzon'a gelmesine vesile oldu

AA

Gönül bağı kurduğu depremzede ailenin Trabzon'a gelmesine vesile oldu

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giderek çalışmalara katılan gönüllü Mustafa Kara, 12 kişilik depremzede ailenin Trabzon'a yerleşmesine yardımcı oldu.

Erzincan'da 1999'da meydana gelen depremde arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşayan Kara, 11 ili etkileyen depremlerin ardından elektrik teknisyeni olarak çalıştığı kurumdan yıllık izne ayrılarak bölgeye hareket etti.

Mesleki tecrübesiyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ve Gaziantep'teki arama kurtarma faaliyetlerine destek olan 40 yaşındaki Kara, depremzedelerin yaralarını sarmak için 6 gün gayret gösterdi.

Trabzon'daki yardım faaliyetlerine de katılan 3 çocuk babası Kara, tanıdıkları vasıtasıyla ulaştığı Kahramanmaraşlı 12 kişilik Çam ailesinin kente getirilmesi için çabaladı.

Kara, iki hafta süresince iletişim halinde kaldığı depremzede ailenin, Valilik koordinesinde Trabzon'a getirilmesine vesile oldu.

Çam ailesi, Çukurçayır Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erkut'un da desteğiyle yardımsever Halil İbrahim Tonyalı'nın aynı mahalledeki evine yerleştirildi.

- "Artık bir aile olduk"

Mustafa Kara ve eşi, depremzede aileyi evlerinde ziyaret ederek sofralarına konuk oldu.

Kara, AA muhabirine, ilgililerin desteğiyle 12 kişilik ailenin kente yerleşmesine vesile olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İdris Çam ile sık sık telefonla görüştüklerini ancak bugün tanışma fırsatı bulduklarını belirten Kara, "Ailemize telefon açtık, 'Müsaitseniz sizi ziyaret etmek, tanışmak istiyoruz' dedik. Allah razı olsun kahvaltı hazırlamışlar, güzel sohbet ettik. Ardından, Valilik koordinesindeki sosyal markete geçerek ailemizin tüm ihtiyaçlarını gördük." diye konuştu.

Kara, evini tahsis eden Halil İbrahim Tonyalı'nın, çocukların okula kayıt işlemlerine de yardımcı olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş'ta bir amcamıza sordular, 'Trabzon denilince ne diyordun?' diye. Amcamız dedi ki 'Gardaş'. Maraş, Kilis, Adana, Hatay, Antakya, Adıyaman olsun, depremden etkilenenlerin hepsi bizim gardaşımız. Bir ailemiz oldu, birbirimizi ağırladık, mutluyuz. Artık bir aile olduk. Allah nasip ederse bundan sonra cenazemiz de düğünümüz de bir. Kardeşlik, birlik ve beraberlik, bundan daha güzel bir şey yok."

- "Kardeş gibi kaynaştık"

İdris Çam da depremin ardından evlerinde hasar oluşmasına rağmen memleketi terk etmek istemediklerini dile getirdi.

Daha önce tanışmadıkları halde Mustafa Kara'nın kendisiyle sürekli iletişim kurarak Trabzon'a gelmeleri yönünde ısrarcı olduğunu aktaran Çam, başlarda olumlu bakmamasına rağmen, çocukları hasta olmaya başlayınca kente geldiklerini ifade etti.

Çam, Kara'nın kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Mustafa abiyi görünce, öz abimi gördüm gibi sevindim. Telefonda iki hafta konuştuk, kardeş gibi kaynaştık. Kendileri aradı, ben de kahvaltıya davet ettim. Aile gibi kahvaltımızı da yaptık. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını da gördük." dedi.

Eşi, üç çocuğu, üç baldızı, bacanağı ve onun üç çocuğuna evinin kapılarını açan Tonyalı'nın da kendilerine baba gibi yardımcı olduğunun altını çizen Çam, "Bizi buraya getiren ve getirmek için vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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