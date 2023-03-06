Trabzon'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yıldızlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kişinin yolda hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan çalışmada cesedin Ahmet Gürcan Şişmanoğlu'na (42) ait olduğu tespit edildi.



Şişmanoğlu'nun cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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