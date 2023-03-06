Her yıl 28 Kasım "Akçaabatlılar Günü" olarak kutlanacak

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TRABZON (AA) - Akçaabat Belediyesi, 28 Kasım tarihinin her yıl "Akçaabatlılar Günü" olarak kutlanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat'ın 28 Kasım 1886'da ilçe ilan edildiği belirtildi.

Geçen yıldan beri Akçaabat'ın ilçe oluşunun kutlandığı ifade edilen açıklamada, Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu ve Akçaabat Kent Konseynin toplantılarında 28 Kasım'ın aynı zamanda "Akçaabatlılar Günü" ilan edilmesi önerisinin getirildiği, Akçaabat Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca uygun görülen talebin belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat ilçesinin her platformda tüm özelliklerini öne çıkararak tanıtmaya gayret ettiklerini belirtti.

Ekim, 2022'den beri her yıl 28 Kasım'da Akçaabat'ın ilçe oluşunun kutlandığına vurgu yapan Ekim, şu ifadeleri kullandı:



"Aynı zamanda Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulumuzun önerisi ve Akçaabat Kent Konseyimizin yazılı talebi doğrultusunda 28 Kasım tarihini Belediye Meclisimizde oy birliği ile aldığımız karar neticesinde Akçaabatlılar Günü olarak ilan ettik. 28 Kasım Akçaabatlılar Günü toplumsal hafızaya kazınacak, şehrimizin kültürel yapısında yer alacak ve gelecek nesillere aktarılacak. Akçaabat, her alanda farkını ortaya koymaya devam ediyor. Belediye olarak var gücümüzle tüm azmimizle Akçaabat için Akçaabatlı hemşehrilerimiz için durmadan çalışacağız."



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