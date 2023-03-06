Trabzonspor'un eski yöneticisi Metin Özke son yolculuğuna uğurlandı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'un eski yöneticisi, Divan Kurulu üyesi ve 1461 Trabzon Kulübünün eski başkanı Metin Özke'nin cenazesi toprağa verildi.

Dün hayatını kaybeden Metin Özke (71) için Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Özke'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri, spor ve siyaset alanından yöneticiler ile vatandaşlar katıldı.

Özke'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.





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