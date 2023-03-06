Trabzonspor yöneticilerinden TFF Bölge Müdürü Hamdi Aslan'a ziyaret

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TRABZON (AA) - Trabzonsporlu yöneticiler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trabzon Bölge Müdürlüğü görevine atanan Hamdi Aslan'ı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven'in, TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü görevine atanan eski futbolcu Hamdi Aslan'a ziyarette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu ve sağlık kurulu başkanımız Yaşar Kibar Güven, Hamdi Aslan'a görevinde başarılar dileyerek formamızı hediye etti. Hamdi Aslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulübümüze başarı dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.





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