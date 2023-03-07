AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, kente gelen depremzedeleri ziyaret etti

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TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kente gelen depremzedelere ziyarette bulundu.

Ortahisar ve Sürmene ilçelerindeki depremzede aileleri ziyaret eden Cora, depremi yaşayan vatandaşlarla bir süre sohbet edip talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Cora, bugünlerin birlikte aşılacağını, yaraların tekrar sarılacağını belirterek, "Milyonlarca vatandaşımızı etkileyen bir afeti yaşadık. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, binlerce vatandaşımız yaralandı, binlerce ev enkaz altında kaldı. Tarihin, asrın en büyük felaketini yaşadık. Böyle bir deprem, uzmanların ifade ettiğine göre hiçbir ülkede yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Cora, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.





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