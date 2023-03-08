KTÜ'lü kadın akademisyen nükleer fizik alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTÜ'lü kadın akademisyen nükleer fizik alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiriyor

AA

KTÜ'lü kadın akademisyen nükleer fizik alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiriyor

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Nükleer fizik alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dr. Öğretim Üyesi Selcen Uzun Duran, gençlere örnek oluyor.

Annesinin isteğiyle "nükleer enerji mühendisi" olma hayalini askıya alan Duran, Balıkesir Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

3 yıl sınıf öğretmenliği yapan daha sonra fizik öğretmeni olarak çalışmaya devam eden Duran hayallerinden vazgeçmedi. Duran, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Fizik Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı.

Aynı alanda KTÜ'de 2013 yılında doktorasını tamamlayan Duran, akademik alanda yaptığı projelerle adından söz ettirmeye başladı.

Nükleer fizik alanında özellikle radyoaktivite ölçülmesi üzerine çalışan Duran, Orta ve Doğu Karadeniz'deki kaplıcalarda ve çevresindeki radyoaktivite düzeyinin belirlenmesi, Düzce ve çevresinde kaplıcalarda türleri üzerinde gama radyasyonu soğurma özelliklerinin incelenmesi, deprem bölgesindeki termal sularda radon gazı seviyelerinin ölçümü gibi sahada da aktif bilimsel çalışmalarda yer aldı.

Türkiye'de sanayicilerin ihtiyacına yönelik, nötron radyasyonuna karşı zırhlama malzemesi de geliştiren Duran, bu sayede KTÜ bünyesinde TÜBİTAK 1505-Üniversite Sanayi İşbirliği Programını tamamlamış ilk bilim kadını unvanını Mart 2022'de elde etti.

- "Projelerimi hayata geçirebilecek çalışma ortamındayım"

Geliştirdiği projelerle adından söz ettiren ve gençlere de örnek olan Dr. Öğretim Üyesi Selcen Uzun Duran, AA muhabirine, sınıf öğretmeni olarak göreve başlamasına rağmen fizikten kopmayarak yüksek lisans ve doktora yoluyla hayallerine kavuştuğunu söyledi.

Şu anda projelerini hayata geçirebilecek çalışma ortamında olduğunu belirten Duran, "Doktora çalışmamı tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Prof. Dr. Bilge Demirköz hocamla araştırmalarda bulunmak üzere 1 yıl tam zamanlı çalıştım." dedi.

Duran, bu kapsamda da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen, Savunma Sanayi Başkanlığının müşteri kurum olduğu "Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı Projesi"nde araştırmacı olarak çalıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2016-2017 yılları arasında ODTÜ-İVME-R Saçılmalı Demet Hattı'nın kurulumunda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarda bulundum. ODTÜ-İVME-R Saçılmalı Demet Hattı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen ve Savunma Sanayi Başkanlığının müşteri kurum olduğu 'Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı Projesi' kapsamında Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Proton Hızlandırıcı Tesisi'nde uzay uygulamalarına yönelik 'Tekil Olay Etkileri'nin incelenmesi ve radyasyon testlerinin yapılabilmesi için, Türkiye'nin uzay yol haritası ve stratejik planları ile uyumlu olarak İMECE Uydusu Geliştirme Programı altında ürün odaklı tanımlanan proje kapsamında kurulmuştur."

- "Projeyi tamamen yerli imkanlarla başarıyla tamamladık"

Bilimsel ve akademik çalışmaların yanı sıra TÜBİTAK 1505-Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında Türkiye'de sanayicilerin ihtiyacına yönelik, nötron radyasyonuna karşı zırhlama malzemesi de geliştirdiğini anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Doktora sonrası araştırmacı olarak çalışırken, nötronların zırhlanması çalışmaları gündeme gelmiştir. İstenilen özellikte malzemeyi üretebilmek amacıyla linac, siklotron, radyoterapi, x-ışını gibi sistemler için nötron ve gama zırh malzemesi üreten MODEDOOR firması ile yüksek zırhlama özelliğine sahip polimer tabanlı zırh malzemelerin üretilmesi fikri gündeme gelmiş, bu fikir projelendirilmiş ve 1505 TEYDEP Projesi kapsamında desteklenmiştir."

Duran, projenin önemine dikkati çekerek, "Bu proje üniversitemizdeki temel bilimlerden ilk üniversite-sanayi işbirliği projesidir. Bir de KTÜ'de bir kadın akademisyenin üniversite sanayi kapsamında ilk aldığı proje oldu. Bundan ötürü mutluyum. Bu şekilde projeyi tamamen yerli imkanlarla başarıyla tamamladık." diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumuna patent başvurusu yaptıklarını belirten Duran, "Şu anda yurt dışı patentine de başvurumuz tamamlandı. Firma bundan çok mutlu çünkü proje firmanın Avrupa pazarına da açılma şansı oldu." dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Selcen Uzun Duran, gençlere hayallerinin peşinden koşmaları tavsiyesinde bulunarak, "Gençlere örnek olabiliyorsam ne mutlu bana." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor taraftarında peş peşe 'istifalar' şaşkınlığı
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarında peş peşe 'istifalar' ...
Karadeniz´de bitkisel üretimde `çok şiddetli kuralık´ tehdidi
YEREL HABERLER Karadeniz´de bitkisel üretimde `çok şiddetli kuralık´ ...
Ahmet Ağaoğlu´nun istifası kabul edildi
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu´nun istifası kabul edildi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, görevini bıraktığını duyurdu:
YEREL HABERLER Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, görevini ...
Abdullah Avcı´dan Trabzonspor'a veda: Geriye değil, ileri
YEREL HABERLER Abdullah Avcı´dan Trabzonspor'a veda: Geriye değil, ...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, görevini bıraktığını duyurdu.
YEREL HABERLER Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, görevini ...
AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan 8 Mart Dünya ...
Trabzonspor´da Ertuğrul Doğan adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Ertuğrul Doğan adaylığını açıkladı
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru
Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ...
Yolu kaçırınca geri geri gelen sürücünün otomobiline cip çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Yolu kaçırınca geri geri gelen sürücünün otomobiline ...
Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti
Trabzonspor Divan Kurulu'ndan başkan adaylarına çağrı
YEREL HABERLER Trabzonspor Divan Kurulu'ndan başkan adaylarına çağrı
AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, kente gelen depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, kente gelen ...
Trabzon'da depremzedeler için çadır üretiliyor
YEREL HABERLER Trabzon'da depremzedeler için çadır üretiliyor
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru
Trabzonspor yöneticilerinden TFF Bölge Müdürü Hamdi Aslan'a ziyaret
YEREL HABERLER Trabzonspor yöneticilerinden TFF Bölge Müdürü Hamdi ...
TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
YEREL HABERLER TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
Trabzonspor'un eski yöneticisi Metin Özke son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un eski yöneticisi Metin Özke son ...
"Depremzedeler için inşa edilecek mekanlardaki peyzaj, terapi açısından önemli" değerlendirmesi
YEREL HABERLER "Depremzedeler için inşa edilecek mekanlardaki ...
Trabzonspor taraftarından Ağaoğlu´na, 'Kul Ahmet' videolu geri dön çağrısı
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarından Ağaoğlu´na, 'Kul Ahmet' ...
Trabzon'daki yabancı öğrenciler depremzedeler için kermes düzenledi
YEREL HABERLER Trabzon'daki yabancı öğrenciler depremzedeler için ...
Her yıl 28 Kasım "Akçaabatlılar Günü" olarak kutlanacak
YEREL HABERLER Her yıl 28 Kasım "Akçaabatlılar Günü" olarak ...
Trabzonlu acil tıp uzmanı deprem bölgesinde yaşadıklarını aklından çıkaramıyor
YEREL HABERLER Trabzonlu acil tıp uzmanı deprem bölgesinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.