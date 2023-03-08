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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli sporcu Sıla Sürmeneli başarılarıyla rol model oluyor

AA

Milli sporcu Sıla Sürmeneli başarılarıyla rol model oluyor

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Fenerbahçe Spor Kulübünün 19 yaşındaki milli boksörü Sıla Sürmeneli, kısa süredeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

İlkokul döneminde reflekslerini geliştirmek amacıyla masa tenisiyle spora başlayan Sürmeneli, sonrasında 6 yıl kickboks yaptı. Ardından Wushu hakemi babası Ali Sürmeneli'nin yönlendirmesiyle 2019'da boksa başlayan Sürmeneli, kısa sürede milli sporcu olmanın gururunu yaşadı.

Adım attığı ringlerde sakatlıklar yaşamasına rağmen pes etmeyen, başarılarına yenilerini eklemek için ter döken Sürmeneli, geçen yıl düzenlenen Avrupa ve Dünya Boks Şampiyonalarında üçüncülük elde etti.

Spor kariyerinin yanı sıra eğitimine Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde devam eden Sıla Sürmeneli, olimpiyatlarda madalya alıp başarılarını taçlandırmak istiyor.


- "Başarımı çok çalışmaya ve hedef koymaya borçluyum"

Trabzon Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) antrenmanlara katılan Sıla Sürmeneli, AA muhabirine, babasının desteğiyle başladığı boksu yaklaşık 4 yıldır aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Bu süreçte 3 kez Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ve dünya üçüncülüğü gibi önemli başarılara imza attığına dikkati çeken Sürmeneli, "Dünya üçüncüsü olmak anlatılamaz bir duygu. Ülkemi orada milli formayla temsil ettim. O şampiyonada benim tek madalya alıp gelmem beni çok duygulandırdı." diye konuştu.

Sürmeneli, son katıldığı şampiyonada omzundan sakatlık yaşadığı belirterek, şöyle devam etti:

"Ocak ayının 15'i gibi omzumdan bir sakatlık geçirdim. Ondan beri fizik tedavi alıyorum. Bir ay sonra ringlere geri döneceğim. Bir sporcunun görmek istediği en büyük şey olimpiyattır. Ben de olimpiyatları görmek istiyorum. Hedefim ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek ve madalya alıp gelmek."

Başarısını çok çalışma ve hedefe odaklanmaya borçlu olduğunu vurgulayan Sıla Sürmeneli, "İnsanlar kendilerine hedef koyduklarında başarıya ulaşabilirler. Ben de hedeflerim doğrultusunda çalışarak bu başarıya ulaştım. Gençlere tavsiyem ne olursa olsun hedef koyarak başlasınlar. Bu çok önemli onun ardından zaten sonuç geliyor." dedi.


- "Sıla çalışmayı çok seven, başarılı ve hedefleri olan sporcumuz"

TOHM merkezinde boks antrenörü Muhammet Çat da Sıla Sürmeneli'nin 4 yıldır kendileriyle çalıştığını ifade etti.

Sıla'nın çalışmayı çok seven, karakteri düzgün, başarılı ve hedefleri olan bir sporcu olduğunu kaydeden Çat, "Başarılı kadın sporcularımızı gören kızlarımızın, biraz agresif görünen boks sporuna yönelmeleri bizi çok mutlu ediyor. Başarılı kadın boksörlerimiz rol model oluyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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