Trabzonspor'da görevini bırakan Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinden istifa eden Abdullah Avcı'yı Trabzon'da taraftarlar, çiçekle karşıladı.



İstanbul'da kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmenin ardından dün görevi bıraktığını duyuran Abdullah Avcı, uçakla Trabzon'a geldi.

Taraftar gruplarının temsilcileri, Avcı'yı havalimanında çiçekle karşıladı.

Taraftarlara teşekkür eden Avcı, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Avcı, Adana Demirspor ile hafta sonu sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak bordo-mavili takıma bugün veda edecek. Eşyalarını toparlayacak olan Avcı, daha sonra kentten ayrılacak.

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