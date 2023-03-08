Trabzonspor, Abdullah Avcı'ya teşekkür etti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, görevinden istifa eden Abdullah Avcı'ya yaşattığı başarılardan ötürü teşekkür etti.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Avcı için teşekkür videosu yayımlanarak, "Ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım.' ifadesiyle başladı hikayemiz… 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere üç tertemiz kupa ve nice zaferler için teşekkürler Abdullah Avcı." ifadesine yer verildi.





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