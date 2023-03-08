Depremde hayatını kaybedenler için Of'ta hatıra ormanı oluşturuldu

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TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için Of ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.



Of Belediyesince ilçe sahilinde düzenlenen etkinlikte, depremden etkilenen 11 il ve ilçelerin adlarının yazılı olduğu 140 fidan toprakla buluşturuldu.



Etkinliğe, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve eşi Fatma Sarıalioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Muhammet Öztürk ve Şevki Saral, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, Belediyesi Meclisi üyeleri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakan Demirer, Trabzon deprem bölgesi olmasa da bu riskin her daim olduğunu unutmadan yaşamaları gerektiğini söyledi.



Bölgenin sel ve heyelan afetlerinin sık yaşandığı yerlerden olduğunu belirten Demirer, en iyi tedbirin ağaç dikmek olduğunu ifade etti.



Demirer, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Sarıalioğlu ise asrın felaketini unutmamak için depremden etkilenen 11 il ve ilçelerinin her biri adına birer fidan dikip acılarını paylaştıklarını dile getirerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.





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