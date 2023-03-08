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Trabzon'da öldürülen kadınlar anısına hatıra ormanı oluşturuldu

AA

Trabzon'da öldürülen kadınlar anısına hatıra ormanı oluşturuldu

TRABZON (AA) - Trazon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Mimoza Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kanuni Mahallesi'nde öğrenci yurdunun yanındaki alanda düzenlenen törende, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını dile getiren Genç, kadınların toplumsal hakları konusunda çok önemli adımlar atıldığını ve atılmaya da devam edildiğini söyledi.

Genç, kadınların toplumsal rolü ve statüleri anlamında hak ettikleri yere kavuşmaları için adımlar atıldığını vurgulayarak, "İnşallah katılımcı yönetim anlayışımızla beraber bu adımları atarız. Bu çalışmalar kolay olmuyor, bir ekip çalışması bunlar. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Projemizi sembol bir çiçekle, mimozayla birlikte taçlandırıyoruz." dedi.

Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Nehbit ise hatıra ormanında öldürülen kadınların adlarının yaşatılacağını ifade etti.

Katılımcılar, 95'i mimoza olmak üzere çeşitli türlerde 471 fidanı toprakla buluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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