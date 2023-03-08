Trabzon'da öldürülen kadınlar anısına hatıra ormanı oluşturuldu

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TRABZON (AA) - Trazon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Mimoza Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kanuni Mahallesi'nde öğrenci yurdunun yanındaki alanda düzenlenen törende, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını dile getiren Genç, kadınların toplumsal hakları konusunda çok önemli adımlar atıldığını ve atılmaya da devam edildiğini söyledi.



Genç, kadınların toplumsal rolü ve statüleri anlamında hak ettikleri yere kavuşmaları için adımlar atıldığını vurgulayarak, "İnşallah katılımcı yönetim anlayışımızla beraber bu adımları atarız. Bu çalışmalar kolay olmuyor, bir ekip çalışması bunlar. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Projemizi sembol bir çiçekle, mimozayla birlikte taçlandırıyoruz." dedi.



Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Nehbit ise hatıra ormanında öldürülen kadınların adlarının yaşatılacağını ifade etti.



Katılımcılar, 95'i mimoza olmak üzere çeşitli türlerde 471 fidanı toprakla buluşturdu.



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