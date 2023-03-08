Trabzon Barosu Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

TRABZON (AA) - Trabzon Barosu'nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk anıtı önüne çelenk sunuldu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Avukat Sibel Suiçmez, yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki kadınların yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Kadın erkek eşitliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Suiçmez, "8 Mart dediğimizde aklımıza gelen, hak mücadelesi nedeniyle hakkını kaybeden dünyanın her yerindeki insanlarımızı anmak ve bir kez daha taleplerimizi dile getirmektir. Biz biliyoruz ki kadınıyla, erkeğiyle eşitliğin sağlanmadığı bir yerde demokrasi ve insan hakları mümkün değildir." dedi.

Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın da kadına şiddetin arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadın cinayetlerinin arttığı, işleniş biçimlerinin vahşileştiği, kadınların yaşam tarzlarına yönelik saldırıların sık sık gündeme geldiği bir dönemden geçiyoruz. Ne yazık ki kadına yönelik şiddet yaygınlaşmakta, şiddete uğrayan kadın ise yalnızlaşmaktadır. Bu nedenle kadınlar şiddete uğramaları halinde izlemeleri gereken yollar konusunda bilgilendirilmeli, ilgili kurum ve kuruluşlardan gereken desteği almaları sağlanmalıdır."

Öte yandan baro tarafından kurulan stantta kadın avukatlar, kadına şiddet ve kadın hakları konusunda vatandaşı bilgilendirdi.









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