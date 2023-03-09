Enkazda gördüğü boşluk ailesinin yaşam çıkışı oldu

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TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde evi çöken 40 yaşındaki Alaattin Maraşlı, eşi ve iki çocuğunu dört katlı binanın enkazından gördüğü boşluğa tırmanarak kurtarmayı başardı.

Kentteki bir tekstil fabrikasında çalışan Alaattin Maraşlı, eşi ile 5 ve 10 yaşlarındaki çocuklarının yaşadığı Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sütçü İmam Mahallesi'ndeki 4 katlı apartman, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı.

Düzenli deprem tatbikatı gerçekleştiren aile üyeleri, sarsıntı anında kaçmak yerine yatakların yanında "çök, kapan, tutun" yaparak bekledi. Baba Alaattin Maraşlı, oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan ailesini, enkazın üst kısmında gördüğü boşluğa tırmanarak kurtardı.

Depremin ardından bir süre daha Kahramanmaraş'ta kalan aile, geldikleri Trabzon'da hayırseverler tarafından Erdoğdu Mahallesi'nde kendilerine tahsis edilen daireye yerleşti.

- "Elim, kolum parçalandı ama 2,5 metrelik duvara tırmandım"

Alaattin Maraşlı, AA muhabirine, depremde, yaşadıkları 4 katlı apartmanın giriş katının çöktüğünü, en üst katının ise yan tarafa yıkıldığını söyledi.

Evin yıkılması ile üst tarafta küçük bir boşluk oluştuğunu belirten Maraşlı, "Üst katta küçük bir alan görüp tırmanmaya başladım. Elim, kolum parçalandı ama 2,5 metrelik duvara tırmandım. Çocuklar yandaki sobalı odada annesinin yanında yatıyordu. Hanıma seslendim, 'İyiyiz biz' dediler." ifadelerini kullandı.

Maraşlı, eşinin yardımıyla çocuklara ulaştığını ve tırmandığı boşluktan çıkartabildiğini anlatarak, sokakta bulunan yaşlı birinin de enkazın üstünden çocuklarını ve eşini indirdiğini vurguladı.

Kendisinin çıkacağı sırada yeni bir sarsıntı meydana geldiğine işaret eden Maraşlı, "Üstteki demire tutundum, atlamaya çalışırken bir daha sallandı ev, molozların oraya düştüm. Ayak parmaklarım kırıldı, kafamda yarıklar oluştu. Şu anda yürümekte zorlanıyorum." dedi.

Maraşlı, apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan 2 akrabasının vefat ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz daha önce Elazığ depreminde korktuğumuzdan, artçı sarsıntılar olduğu için tatbikat yapıyorduk. Bunu yapmanın faydalarını da gördük. O an hiçbir şey düşünemiyorsunuz aslında ama biz sürekli deprem tatbikatı yaptığımız için çocuklar alışkındı."

- "Buradaki arkadaşlar beni sırtında taşıyıp ayağımı tedavi ettirmeye götürdü"

Trabzonlulardan çok yardım gördüklerini de ifade eden Maraşlı, "Ben hayatım boyunca bu kadar cana yakın insanlar görmedim. Buradaki arkadaşlar beni sırtında taşıyıp ayağımı tedavi ettirmeye götürdü. Çok fedakar burada insanlar, hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Alaattin Maraşlı'nın eşi Zahide Maraşlı ise depremden psikolojik olarak etkilenen çocuklarının yeni eve geçince daha mutlu olduklarını söyledi.

Trabzonlulara teşekkür eden Maraşlı, "Sağ olsunlar bize böyle bir ortam sundular, ev açtılar. Her zaman arayıp soruyorlar, 'İhtiyacınız var mı?' diye. Hiç tanımadıkları insanlar için bu kadar fedakarlıkta bulunuyorlar. Teşekkür ederiz, hepsinden Allah razı olsun." dedi.

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