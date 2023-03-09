KTÜ'den deprem bölgesindeki çalışmalara destek

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara destek verdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma, sağlık hizmeti ve hasar tespiti gibi konularda kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bölgeye iş makinelerinin yanı sıra depremzedeler için giyim, gıda ve temizlik malzemeleri gönderildiği vurgulanan açıklamada, Trabzon'a gelen depremzedelerden 165'inin KTÜ Koru Tesisleri'nde misafir edildiği aktarıldı.



Deprem sonrası hayat şartlarının oluşturulması ve iyileştirilmesine destek sağlamak amacıyla KTÜ Deprem İletişim Merkezi kurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, merkez aracılığıyla KTÜ'nün deprem bölgesindeki 2 bin 955 öğrencisi ve 127 personeli ile iletişim kurulduğu kaydedildi.



Deprem bölgesindeki personelden 9'unun yaralandığı belirtilen açıklamada, kente gelen yaralı depremzedelere KTÜ Farabi Hastanesi'nde sağlık hizmeti sağlandığına işaret edildi.



Açıklamada, depremler sorası saha çalışması yürüten araştırmacıların hazırladığı, "Depremlerin Çok Fazla Hasar ve Can Kaybına Neden Olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya'da Jeofizik Ölçümlerle Zemin Yapısı ve Özelliklerinin Ön İncelemesi", "06 Şubat 2023 Depreminin Meydana Geldiği Bölgelerdeki Termal Sularda ve Toprakta Radon Miktarının Tespiti ve Deprem ile İlişkisinin Araştırılması" ve "06 Şubat 2023 Kahramanmaraş (Pazarcık ve Elbistan) Depremleri Sonrası Mühendislik Yapılarında Tespit Edilen Yapısal Hasarlar, Nedenleri ve İleriye Dönük Öneriler" başlıklı projelerin, TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldüğü kaydedildi.



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