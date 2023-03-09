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Trabzon'un 2 aylık fındık ihracatı 129,8 milyon dolara ulaştı

AA

Trabzon'un 2 aylık fındık ihracatı 129,8 milyon dolara ulaştı

TRABZON (AA) - Trabzon'dan ocak-şubat aylarında yapılan fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 artarak 129 milyon 754 bin 611 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 2 ayında yapılan fındık ihracatının yüzde 43'ünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini söyledi.

Trabzon'dan ocak-şubat döneminde 35 ülkeye fındık satıldığını belirten Arslantürk, "İlimizden 2 ayda 129 milyon 754 bin 611 dolarlık fındık ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 122 milyon 179 bin 478 dolarlık fındık dış satımı yapılmıştı. Böylece fındık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 artmış oldu." dedi.

Arslantürk, İtalya, Almanya ve Polonya'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen 3 ülke olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlimizden en fazla dış satım 59 milyon 117 bin 43 dolarlık payı ile İtalya'ya yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde de İtalya'ya 48 milyon 570 bin 12 dolarlık fındık ihraç edilmişti. Böylece ilimizden İtalya'ya yapılan fındık ihracatı da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 artmış oldu."

Ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Arslantürk, geçen seneden farklı olarak Güney Afrika Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Ürdün ve Tayvan'a da bu dönemde fındık satıldığını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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