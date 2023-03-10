Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yardımcı antrenör Orhan Ak yönetimindeki antrenmanda, 5'e 2 pas, dar alan ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Takım, yarın gerçekleştireceği idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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