Trabzon'da viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ş.K'nin kullandığı 61 VH 223 plakalı otomobil, Tanjant Köprüsü Beşirli mevkisinde demir parmaklıklara çarptıktan sonra viyadükten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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