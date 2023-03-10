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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Trabzon'da viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ş.K'nin kullandığı 61 VH 223 plakalı otomobil, Tanjant Köprüsü Beşirli mevkisinde demir parmaklıklara çarptıktan sonra viyadükten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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