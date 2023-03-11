Uzungöl'de kalan depremzedeler için gönüllüler yemek pişiriyor

TRABZON (AA) - Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de kalan depremzedeler için gönüllüler yemek hazırlıyor.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yaklaşık 250 afetzede Uzungöl'deki otel ve pansiyonlara yerleştirildi.

Gönüllüler, depremzedeler için Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu'nun mutfağında yemek pişiriyor.

Depremzedelerin ihtiyaçları, Çaykara Kaymakamlığı, Çaykara Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Uzungöl Muhtarlığı, Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu Okul Aile Birliği, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla karşılanıyor.

Gönüllülerden Özlem Özkan, deprem dolayısıyla herkes gibi kendisinin de büyük üzüntü yaşadığını belirterek, ölenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Depremin, milleti paylaşma ve yardımlaşma ekseni etrafında topladığını vurgulayan Özkan, "Uzungöl'ün gönüllü anneleri olarak, bizim de çorbada tuzumuz olmasını istedik. Bu anlamda Okul Müdürü Zennur Sezer'in organizasyonunda her gün gönüllü olarak okula gelerek misafirlerimze yemek hazırlıyoruz." dedi.

Depremzede Hüseyin Hallaçoğlu ise yaklaşık 1 aydır Uzungöl'de kaldıklarını ifade ederek, "Uzungöl insanı, sıcak yapısı ve misafirperverlikleri ile bize mükemmel ev sahipliği yaptılar. Okulda her sabah kahvaltı ve akşam yemeği için diğer depremzede aileler ile bir araya geliyoruz. Bize bu imkanları sağlayan ilgililere, hayırsever iş adamlarına hem de Uzungöl'ün gönüllü annelerine minnet borçluyuz." diye konuştu.

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