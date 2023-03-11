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Trafik kazasında bacağını kaybetti, çocukluk tutkusu futbolun peşinden koşarak hayata bağlandı

AA

Trafik kazasında bacağını kaybetti, çocukluk tutkusu futbolun peşinden koşarak hayata bağlandı

TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Trabzon'da, muavinlik yaptığı şehirler arası otobüsün kamyona çarptığı kazada bir bacağını kaybeden Saim Güneş, çocukluk tutkusu futbolun peşinden koşarak yeniden hayata bağlandı.

Güneş, 25 yıl önce, bir süre muavinliğini yaptığı otobüsün Amasya'da kamyona çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle sol bacağı ezilen Güneş, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Tedaviye olumlu yanıt alınamaması nedeniyle Güneş'in sol bacağı diz üstünden ampute edildi.

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Güneş, protez bacakla hayatına devam etti. Uzun yıllar lokanta işleten iki çocuk babası Güneş, aynı zamanda çok sevdiği futboldan da vazgeçmedi.

İşletmeciliği bıraktıktan sonra vaktinin tamamını futbola ayıran 48 yaşındaki Güneş, 6 yıldır Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda forma giyiyor.

- "Futbol benim için vazgeçilmez bir şey"

Takım kaptanı Saim Güneş, AA muhabirine, ailesi ve futbol sayesinde bütün engelleri aştığını söyledi.

Güneş, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında Trabzonspor altyapısında 6 yıl futbol oynadığını belirterek, "Uzun süre ara verdiğim futbola ampute takımla da olsa geri döndüğüm için çok mutluyum. Futbol benim için vazgeçilmez bir şey. Trabzonlular için futbol bir sevdadır." dedi.

Futbolun kendisi için adeta bir tutku olduğunu anlatan Güneş, "Futbolun içerisinden geldiğim, bir de engellilere manevi anlamda destek olacağını düşündüğüm için ampute futbola başladım. Yaklaşık 7 yıldır ampute futbolun içerisindeyim. İkinci lig, birinci lig derken 2 sezondur da süper ligdeyiz." diye konuştu.

Bacağını kaybettiği ilk dönem çok üzüldüğünü dile getiren Güneş, ailesinin ve çevresinin manevi desteğiyle kısa sürede kendisini toparlayarak günlük yaşama dahil olduğunu aktardı.

Güneş, sağlıklı her insanın engelli adayı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplumda engellilerin hayatının kolaylaştırılması gerekiyor. Engelliler için en güzel duygu, kendi içindeki veya dışarıdan gelecek maneviyat duygusudur. Bunu eğer hissedebilirse o insan her türlü zorluğu aşabilir. Eğer kişi bir şeylerle uğraşabilirse, bu futbol olabilir, sporun farklı çeşitleri olabilir engelini unutacaktır. Olaylara daha farklı boyutta baksınlar, engelli olduklarını unutsunlar. Biz de yaşıyoruz, biz de nefes alıyoruz. 'Engelli' diye bir şey yok, engel çıkartanlar engellidir."

Saim Güneş'in eşi Müzeyyen Güneş ise eşinin hayat dolu bir kişiliği olduğunu söyledi.

Eşinin futbola çok zaman ayırdığının altını çizen Güneş, "Saim futbol oynadığı için çok mutlu fakat biz şikayetçiyiz, bize vakit ayırmıyor diye. Çok istiyoruz çocuklarla daha fazla gezelim diye ama tabii onun için varsa, yoksa futbol. Elbette o mutlu olduğu için biz de mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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