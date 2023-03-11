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Trabzon'dan heyelan nedeniyle 58 yıl önce Hatay'a giden ailelerden bazıları geri döndü

AA

Trabzon'dan heyelan nedeniyle 58 yıl önce Hatay'a giden ailelerden bazıları geri döndü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1959'da meydana gelen sel ve heyelandan etkilenerek 1965'de Hatay'ın Kırıkhan ilçesine göç eden ailelerin 50 üyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden ilçeye döndü.

Kırıkhan ilçesinin 408 Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Şahin ve amcasının oğlu Abdullah Şahin, aileleriyle birlikte depremin ardından Çaykara ilçesinin Şahinkaya Mahallesi'ndeki evlerine yerleşti.

Depremin izlerini silmeye çalışan aileler, bir süre sonra yeniden Kırıkhan'a dönmeyi planlıyor.

73 yaşındaki Mustafa Şahin, ailesinin 1959'daki heyelandan sonra 1965'te devlet tarafından Kırıkhan'da yaptırılan tek katlı eve taşındığını söyledi.

Trabzon'da öğretmen okulunu bitirdikten sonra kendisinin de ailesinin yanına gittiğini anlatan Şahin, 2013'te emekli olduktan sonra Çaykara'da ev yaptırdığını ifade etti.

Şahin, depremde evinin hasar almadığını belirterek, "Sanki yukarıdan gök gürlüyor, aşağıdan da yer kanıyor gibiydi. O gün öleceğimizi düşündüm. Komşular bağırıyordu 'çıkın' diye, terliklerle çıktık dışarı. Depremden sonra ilçeyi gezdim. Büyük yıkımların olduğunu gördüm, çok üzüldüm. Yaklaşık 8 gün sonra eşim, kızım ve iki torunumla Trabzon'a geldim." diye konuştu.

Memleketlerine deprem dolayısıyla gelmelerini, kaderin bir tecellisi olarak tanımlayan Şahin, "Heyelan sebebiyle gittik ve böyle bir deprem nedeniyle de geldik. Ama oraya gideceğiz, Hatay'ı bırakmayacağız." dedi.

Şahin, çocukluğunun ve hatıralarının geçtiği Çaykara'da ev yaptırdığını yineleyerek, "İyi ki de yaptırmışım. Deprem olunca gelip sığındım. Şu anda bir sıkıntımız yok. Hatay'daki arkadaşlarla görüşüyorum, sıkıntı yaşamışlar ama şu anda her şey düzene girmiş, devlet orada." ifadelerini kullandı.

- "Geri döneceğim, varımız yoğumuz orada"

Abdullah Şahin ise 13 yaşında ayrıldığı köyüne yıllar sonra başka bir afet nedeniyle döndüğünü söyledi.

Şahin, uzun yıllardır yazları Çaykara'ya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama ömrümüz orada geçti, depremle karşı karşıya geldik. Şükür canımızı kurtardık. Çocukluğumuz burada, yaşantımız orada. Depremde eşimle birlikteydik. Evimizde fazla bir hasar yoktu ama dışarı çıkmakta bayağı bir zorlandık. Hava şartları da kötüydü. Depremin beşinci günü buraya geldim. Bir kızım da Trabzon'da ablasının yanında kalıyor. Geri döneceğim, varımız yoğumuz orada."

Şahinkaya Mahalle Muhtarı Hüseyin Bayraktar, depremler nedeniyle ülkenin büyük bir felaket yaşadığının altını çizerek, şunları aktardı:

"İnsanlar depremlerde adeta mahşeri yaşadılar. Heyelanlar nedeniyle Kırıkhan'da yaşayan halkımızın büyük bir kısmı, oradan buraya yeniden geldiler. Zaten yaz ayında buraya geliyorlardı. Ben de 1965 yılında ailemle gittim, bir süre kaldıktan sonra 1975 yılında Çaykara'ya döndüm."

Bayraktar, Kırıkhan'dan, kızının da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişinin mahalleye geri döndüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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