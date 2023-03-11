Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde antrenman yaptı.

Trabzonspor ile Adana Demirspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.