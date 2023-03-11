Trabzon'da örtü yangını kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kıratlı Mahallesi'nde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazözlerin de yardımıyla müdahale edilerek kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Bölgeye giden Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.