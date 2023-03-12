Çarşıbaşı'nda bir evin çatı katı yangında hasar gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde çıkan yangında bir evin çatı katı hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Salova Mahallesi muhtarı Mehmet Nalcı'ya ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.