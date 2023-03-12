Resim eğitimi alan doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı'nda eserlerini sergileyecek

TRABZON (AA) - Trabzon'da farklı branşlardaki 16 kadın doktor, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel 61 eserle sergi açmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık iki yıldır ressam Derya Haliloğlu'ndan eğitim alan doktorlar, yağlı, kuru ve sulu boya ile akrilik gibi çeşitli teknikleri kullanarak çalışma yapıyor.

Haliloğlu, AA muhabirine, 12 yıl önce açtığı atölyede farklı meslek gruplarına yönelik özel kurslar organize ettiğini söyledi.

Doktor öğrencilerinin sayısı arttıkça özel bir sergi açmak istediğini belirten Haliloğlu, "Bu fikrimi İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ile paylaştığımda çok hoşuna gitti. Onların desteğiyle geçen yıl da sergi açmıştık, bu yıl ikincisini hazırlıyoruz. Doktor öğrencilerim aynı zamanda arkadaşlarım oldular." dedi.

Haliloğlu, doktor kursiyerlerle güzel ve keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, "İçlerinde kursa 4 yıldır devam eden doktor öğrencilerim de var. '1 Doz Sanat' ismini verdiğimiz sergide 16 doktorumuzun 61 resmi yer alacak. Sergimizi 14 Mart'ta, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunacağız. Üç doktorumuz da eserlerinin gelirlerini depremzedeler yararına bağışlayacak." diye konuştu.

- Vefat eden ablasının anısına yaptığı resmin gelirini depremzedelere bağışlayacak

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serap Kalaycı, kursa bir yıldır devam ettiğini söyledi.

Depremzedeler yararına bir şeyler yapmak istediğini vurgulayan Kalaycı, "Sergide yer alacak resmin satışından elde edilecek geliri, depremzede kardeşlerimize bağışlayacağım. Geçen yıl bahar ayında resme başlamıştım. Çok emek verdiğim bir eser oldu. Satıştan güzel bir gelir elde etmeyi düşünüyorum. Doğada, 'keşke ben de içinde olsaydım' diyebileceğiniz güzel bir resim olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kalaycı, ablası gazeteci Sibel Kalaycı'yı 2009'da kanserden kaybettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"1999'da İstanbul depremine yakalanan ablamı ailesi olarak çok merak etmiştik, bir süre telefonla ulaşamamıştık. O endişeyi yaşayan biri olarak, bölgedeki insanların endişesini daha iyi anlıyorum. O yıllarda ablam da depremzedelere elinden geldiğince yardımcı olmuştu. Ben de satışa sunacağım resmin gelirini göndererek, onun anısına bu bağışı yapacağım. Oradaki insanları mutlu etmeye çalışıyorum, umarım faydası olur."

Sürmene Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Bağışlar ise Kovid-19 döneminde resim yapmaya başladığını, arkadaşının tavsiyesiyle de üç ay önce kursa kayıt olduğunu söyledi.

Bağışlar, çalışmalarının sergide yer alacak olmasının mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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