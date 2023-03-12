Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Sarvanlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Hugo, Larsen, Siopis, Doğucan Haspolat, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Gomez
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı (Dk. 34 Cherif Ndiaye), Stambouli, N'Diaye, Akintola (Dk. 34 Barrios), Emre Akbaba, Belhanda
Goller: Dk. 8 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dk. 45+1 N'Diaye (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 22 Belhanda (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 22 Peres (Trabzonspor)
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
8. dakikada sağ taraftan çalımlarla altıpasa doğru hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın savunmanın temasının ardından dokunduğu top yerden kaleci Ertaç Özbir'in yanından filelerle buluştu: 1-0.
22. dakikada Peres'e yaptığı hareket sonrası Belhanda önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Abdülkadir Bitigen, bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
25. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top yan direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında ceza yayı üzerinden Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak topu kornere çeldi.
45+1. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Svensson'un soldan pasında, ceza yayında topu kontrol eden N'Diaye, sert vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.