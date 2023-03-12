Futbol: Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Hugo, Larsen (Dk. 76 Eren Elmalı), Siopis (Dk. 76 Visca), Doğucan Haspolat (Dk. 46 Markovic), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 70 Hamsik), Bardhi (59 Umut Bozok), Gomez

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı (Dk. 34 Cherif Ndiaye), Stambouli (Dk. 87 Gulbrandsen), N'Diaye, Akintola (Dk. 34 Barrios), Emre Akbaba (Dk. 75 Furkan Soyalp), Belhanda

Goller: Dk. 8 Yusuf Yazıcı, Dk. 78 Hugo, Dk. 81 Visca, Dk. 90+4 Umut Bozok (Trabzonspor), Dk. 45+1 N'Diaye (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 22 Belhanda (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Peres (Trabzonspor), Dk. 90+8 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 4-1 yendi.

60. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Barrios'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çeldi.

78. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.

81. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 3-1.

88. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Hamsik'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir, yatarak topu çeldi.

90+4. dakikada Eren Elmalı'nın pasında yakın mesafeden uygun durumdaki Umut Bozok yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 4-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.