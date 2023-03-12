Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından

AA

Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-1 yenen Trabzonspor'un oyuncusu Vitor Hugo, "Bugün galibiyet alabilmek önemliydi. Bugün aslında takım olarak ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik." dedi.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vitor Hugo, Trabzonspor'da görevini bırakan teknik direktör Abdullah Avcı'yla ilgili olarak, "Hocamıza ve hocamızın bütün ekibine bize yaptığı katkılar, kazandırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber uzun yıllar boyunca kupalar kazandık, ligi kazandık ve büyük başarılar elde ettik. Kendisi iyi bir hoca olmasının yanında çok da iyi bir insan. Her zaman Brezilya'da, Brezilyalı bir arkadaşı var ve her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Maça iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Hugo, "Maç'ta 11'e 11 iken özellikle ilk dakikalarda çok iyi bir baskı çok iyi bir oyun kurup, gol atma fırsatını da bulduk. 11'e 10 oynadığımızda bir ritim düşüklüğü yaşadık ama sonrasında maç içerisinde arkadaşlarımızla bu durumu nasıl düzeltebileceğimiz ya da neleri değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Devre arasında Orhan hocamızla yaptığımız toplantıda değiştirmemiz gereken yerleri hocamız bize anlattı. Biz de ikinci yarı sahaya çıktığımızda çok iyi bir duruş sergiledik." şeklinde konuştu.

Hugo, şunları kaydetti:

"Bugün galibiyet alabilmek önemliydi. Bugün aslında takım olarak ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Takım olarak aslında ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Herkes mücadele etti. Tanrı'ya şükürler olsun golü atma fırsatı da bana geldi. Benim yaptığım katkının olması benim adıma da çok önemliydi. Bütün takım arkadaşlarıma minnettarım. Dün oğlumla birlikte akşam evde konuşurken eğer gol atarsam ne yapmamı istersin diye sormuştum ona. O da ben gol attıktan sonra yaptığım o minik dansı gösterdi. Ben de onu taklit edebildiğim şekilde dansı yapmaya çalıştım. Golü anneme hediye etmek istiyorum. Annem zor durumdan geçiyor. Biraz sağlık problemleri yaşıyor belki ama onun yanında olduğumu göstermek, hem ona bu golü hediye edebilmek hem de sizlerin de onun için dualarınızı rica edebilmek için bunu da belirtmek istedim."

Trabzonsporlu futbolu Lazar Markovic de iyi bir maç oynadıklarını belirterek, "İyi bir takımımız var, iyi bir grubumuz var. Bugün de galibiyeti aldık. Bu kulubün ve takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışacağım." dedi.

Bordo-mavili taraftarlara teşekkür eden Markovic, "Trabzonspor taraftarlarını daha önce duymuştum. Büyük bir kulüp olduğunu, büyük bir taraftar olduğunu duymuştum. Takıma kuvvet ve güç verdiğini bilmiyordum. Bunun için çok teşekkür ediyorum, her şeyi takdirle karşılıyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti değerlendirdi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti değerlendirdi
Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından
6 yıl önce çıkan yangında zarar gören Çamburnu'nda örtü yangını (2)
YEREL HABERLER 6 yıl önce çıkan yangında zarar gören Çamburnu'nda ...
Trabzonspor - Adana Demirspor: 4-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - Adana Demirspor: 4-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
6 yıl önce çıkan yangında zarar gören Çamburnu'nda örtü yangını
YEREL HABERLER 6 yıl önce çıkan yangında zarar gören Çamburnu'nda ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar
Resim eğitimi alan doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı'nda eserlerini sergileyecek
YEREL HABERLER Resim eğitimi alan doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı'nda ...
Çarşıbaşı'nda bir evin çatı katı yangında hasar gördü
YEREL HABERLER Çarşıbaşı'nda bir evin çatı katı yangında hasar gördü
60 tonluk kaya tehdidine `çelik ağlı, duvarlı´ çifte formül
YEREL HABERLER 60 tonluk kaya tehdidine `çelik ağlı, duvarlı´ çifte ...
Trabzon'da örtü yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Trabzon'da örtü yangını söndürüldü
Trabzon'da örtü yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da örtü yangını kontrol altına alındı
Trabzonspor, Orhan Ak ve teknik ekiple son idmanına çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Orhan Ak ve teknik ekiple son idmanına ...
Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır
Trabzon'da örtü yangını (1)
YEREL HABERLER Trabzon'da örtü yangını (1)
Trabzon'daki depremzede çocuk ve gençlere satranç eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Trabzon'daki depremzede çocuk ve gençlere satranç ...
Trabzon'dan heyelan nedeniyle 58 yıl önce Hatay'a giden ailelerden bazıları geri döndü
YEREL HABERLER Trabzon'dan heyelan nedeniyle 58 yıl önce Hatay'a ...
Trabzonspor'un siber saldırıya uğrayan YouTube hesabı aktif hale getiridi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un siber saldırıya uğrayan YouTube hesabı ...
Trabzonspor´un hacklenen Youtube kanalı yeniden açıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor´un hacklenen Youtube kanalı yeniden ...
Trafik kazasında bacağını kaybetti, çocukluk tutkusu futbolun peşinden koşarak hayata bağlandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında bacağını kaybetti, çocukluk tutkusu ...
Uzungöl'de kalan depremzedeler için gönüllüler yemek pişiriyor
YEREL HABERLER Uzungöl'de kalan depremzedeler için gönüllüler yemek ...
Okul duvarına 'kitap' konsepti
YEREL HABERLER Okul duvarına 'kitap' konsepti
Trabzonspor´un Youtube kanalı hacklendi
YEREL HABERLER Trabzonspor´un Youtube kanalı hacklendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.