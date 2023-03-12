Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-1 yenen Trabzonspor'un oyuncusu Vitor Hugo, "Bugün galibiyet alabilmek önemliydi. Bugün aslında takım olarak ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik." dedi.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vitor Hugo, Trabzonspor'da görevini bırakan teknik direktör Abdullah Avcı'yla ilgili olarak, "Hocamıza ve hocamızın bütün ekibine bize yaptığı katkılar, kazandırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber uzun yıllar boyunca kupalar kazandık, ligi kazandık ve büyük başarılar elde ettik. Kendisi iyi bir hoca olmasının yanında çok da iyi bir insan. Her zaman Brezilya'da, Brezilyalı bir arkadaşı var ve her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Maça iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Hugo, "Maç'ta 11'e 11 iken özellikle ilk dakikalarda çok iyi bir baskı çok iyi bir oyun kurup, gol atma fırsatını da bulduk. 11'e 10 oynadığımızda bir ritim düşüklüğü yaşadık ama sonrasında maç içerisinde arkadaşlarımızla bu durumu nasıl düzeltebileceğimiz ya da neleri değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Devre arasında Orhan hocamızla yaptığımız toplantıda değiştirmemiz gereken yerleri hocamız bize anlattı. Biz de ikinci yarı sahaya çıktığımızda çok iyi bir duruş sergiledik." şeklinde konuştu.

Hugo, şunları kaydetti:

"Bugün galibiyet alabilmek önemliydi. Bugün aslında takım olarak ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Takım olarak aslında ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Herkes mücadele etti. Tanrı'ya şükürler olsun golü atma fırsatı da bana geldi. Benim yaptığım katkının olması benim adıma da çok önemliydi. Bütün takım arkadaşlarıma minnettarım. Dün oğlumla birlikte akşam evde konuşurken eğer gol atarsam ne yapmamı istersin diye sormuştum ona. O da ben gol attıktan sonra yaptığım o minik dansı gösterdi. Ben de onu taklit edebildiğim şekilde dansı yapmaya çalıştım. Golü anneme hediye etmek istiyorum. Annem zor durumdan geçiyor. Biraz sağlık problemleri yaşıyor belki ama onun yanında olduğumu göstermek, hem ona bu golü hediye edebilmek hem de sizlerin de onun için dualarınızı rica edebilmek için bunu da belirtmek istedim."

Trabzonsporlu futbolu Lazar Markovic de iyi bir maç oynadıklarını belirterek, "İyi bir takımımız var, iyi bir grubumuz var. Bugün de galibiyeti aldık. Bu kulubün ve takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışacağım." dedi.

Bordo-mavili taraftarlara teşekkür eden Markovic, "Trabzonspor taraftarlarını daha önce duymuştum. Büyük bir kulüp olduğunu, büyük bir taraftar olduğunu duymuştum. Takıma kuvvet ve güç verdiğini bilmiyordum. Bunun için çok teşekkür ediyorum, her şeyi takdirle karşılıyorum." şeklinde konuştu.

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