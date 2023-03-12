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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Trabzon'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda konuştu:

AA

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Trabzon'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda konuştu:

TRABZON (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 14 Mayıs'ta yapılacak, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir." dedi.

Ersoy, kentteki bir otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, seçimde vatandaşın özgür iradesini sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmek için toplantılar düzenlediklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesinde bulunması dolayısıyla toplantıya katılamadığını ifade eden Ersoy, "Son dönem yaşanan gelişmelerden, yapılan açıklamalardan ve değerlendirmelerden anlıyoruz ki 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi hem aziz milletimiz hem de uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor. Seçim sürecinde Allah'a hamdolsun daha önce alnımızın akıyla icra ettiğimiz seçim tecrübelerinden de istifade ederek her zamankinden daha büyük bir dikkat, daha fazla özen ve duyarlılık göstererek hizmetimizi sürdüreceğiz." dedi.

İçişleri Bakanlığı olarak seçimde gerekli tedbirleri alacaklarını ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak bizim buradaki pozisyonumuz çok açık ve nettir. Seçim halkımızın seçimidir işin siyasi anlamı sonuçları bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir. Bu itibarla bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun, tedbiri elden bırakmamak gerektiği düşüncesiyle bu toplantıları düzenliyoruz. Seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Ersoy, seçim güvenliğinin 3 noktada ele alındığı bilgisini vererek, bunların "oy verme günü, seçim günü güvenliği" ve "seçim günü akşamı oy sayımının güvenliği" olduğu bilgisini verdi.

- "Siber suçların takibini yapmak maksadıyla ilgili birimlerimiz görev başında olacaktır"

Ersoy, seçim sürecinde siber suçların takibini yapmak için ilgili birimlerin görevlerinin başında olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dijital ortamdaki güvenliği tesis etmek maksadıyla özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesini ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla ilgili birimlerimiz görev başında olacaktır. Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Hayatımızın genel gidişatımızın yönetme yetkisini ne kadar vergi vereceğimizi, nasıl bir kanun ve nizam anlayışıyla yaşayacağımızı belirleyecek kişileri seçiyoruz. Bu önemli bir karardır esas olan bizim için özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik özgün bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz birlerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir. Kampanya döneminde basına açık ve kapalı toplantılarda güvenlik tedbirlerini alırken bir üçüncü göz kullanacağız. Yani alınan tedbirleri dışarıdan izleyecek, kontrol edecek birimlerde oluşturacağız."

Ersoy, seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, materyal, afiş dağıtmasına izin verilmeyeceğine de değinerek, şunları aktardı:

"Seçim sürecinde içişleri bakanlığındaki kolluk birimlerinin bütün izinleri zorunlu haller hariç kaldırılacaktır. 326 bin 387 emniyet personelimiz 196 bin 197 jandarmamız, 7 bine yakın sahil güvenlik personelimiz, 58 bin 658 güvenlik korucumuz ve 17 bin 209 gönüllü güvenlik korucumuzla beraber toplam 601 bin personelimiz görevlerinin başında olacaklardır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmaları maksadıyla 53 helikopter 61 İHA, 6 bin 728 zırhlı muhabere aracımız, TOMA uçaklarımız botlarımız gemilerimiz ve dronlarımız da bu güvenlik sürecine dahil olacaktır."

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemiz önemli bir sürece girdi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin ülkemize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Toplantıya, Tokat, Amasya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas valileri ile vali yardımcıları, emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları da katıldı.

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