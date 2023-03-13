KTÜ'den Çaykara ve Uzungöl'de çevre duyarlılığı etkinliği

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi personeli, Çaykara ve Uzungöl'de çevre duyarlılığı etkinliği gerçekleştirdi.

"Sıfır Atık Farkındalık ve Doğa Koruma Faaliyeti" programı kapsamında düzenlenen etkinliğe, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ile İlçe Jandarma Bölük Komutanı Aşkın Hava da katıldı.



KTÜ Sivil Savunma Amiri biyolog Erdal Danacı, KTÜ gönüllü personel ekibi olarak insanlarda çevre bilinci uyandırmak amacıyla her hafta Trabzon'un farklı ilçelerinde etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.





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