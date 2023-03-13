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TRABZON (AA) - Trabzon'da bağırsaklarında uyuşturucu çıkan 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan Samsun'a otobüsle giden 2 yabancı uyruklunun uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aracı durdurarak şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlamadı.

Yabancı uyruklular, şüpheli hareketleri üzerine kontrol için hastaneye götürüldü.

Çekilen tomografide şüphelilerin bağırsaklarında yaklaşık 50 kapsülde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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