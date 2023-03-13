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Trabzon'da bağırsaklarında uyuşturucu çıkan 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı

AA

Trabzon'da bağırsaklarında uyuşturucu çıkan 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'da bağırsaklarında uyuşturucu çıkan 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan Samsun'a otobüsle giden 2 yabancı uyruklunun uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aracı durdurarak şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlamadı.

Yabancı uyruklular, şüpheli hareketleri üzerine kontrol için hastaneye götürüldü.

Çekilen tomografide şüphelilerin bağırsaklarında yaklaşık 50 kapsülde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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