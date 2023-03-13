Keneyle bulaşan hastalığın bıraktığı hasarları ozon tedavisiyle yendi

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TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da kene ısırması sonucu yakalandığı Lyme hastalığına bağlı rahatsızlıkların ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde ozon tedavisi gören Meltem Bayram, sağlıklı günlerine geri döndü.

Evli ve iki çocuk annesi 41 yaşındaki Bayram, 2015 yazında Akçaabat ilçesi kumsalında oturduğu sırada kene ısırması sonucu hastaneye başvurdu.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Bayram, yaklaşık 1 ay sonra baş dönmesi, mide bulantısı, iştahsızlık ve denge kaybı gibi sorunlar yaşamaya başladı.

Trabzon ve Ankara'daki çeşitli hastanelere başvuran Bayram'a kene ısırması sonucu borrelia bakterisinin vücuduna yayılmasının yol açtığı "Lyme hastalığı" teşhisi konuldu.

Hastalığına bağlı omurilik kanal incelmesi, lenflerde iltihaplanma, beyinde lezyon, bilinç bulanıklığı, vertigo ve aşırı kilo kaybı gibi çok sayıda komplikasyonu aynı anda yaşayan Bayram, zamanla yardımsız ayağa kalkamaz oldu.

Bu süreçte Ankara ve Trabzon'da tedavileri süren Meltem Bayram, yaklaşık 3 ay önce kanındaki enfeksiyonun temizlenmesi üzerine doktor tavsiyesiyle ozon tedavisine karar verdi.

Tekerlekli sandalyeyle geldiği KTÜ Farabi Hastanesi'nde ozon tedavisine başlanan Bayram, hastalığın yol açtığı sıkıntılardan kurtularak yardım almadan yürüyebilir hale geldi.

- "Ozon tedavisinden sonra şu an yürüyebiliyor, koşabiliyorum"

Meltem Bayram, AA muhabirine, rahatsızlıklarının 2015'te kene ısırmasından bir ay sonra çok sayıda şikayeti aynı anda yaşadığını, zorlu tedavi sürecinin başladığını anlattı.

Tedavi sonrası enfeksiyonun kanından temizlendiğini ancak hastalığının beyninde, omuriliğinde ve vücudunda çok hasar bıraktığını belirten Bayram, hasarların onarılmasına yönelik ozon tedavisine başladığını söyledi.

"Kapıma ayda 2 hafta ambulans geliyordu. 1000'lik kortizon veriliyordu. O da sadece atağı önlüyordu. Bacaklardaki güçsüzlüğe, yardımsız yürüyememe, denge kaybıma hiçbir faydası yoktu." diyen Bayram, ozon tedavisinden sonra şu an yürüyebildiğini, koşabildiğini, vertigo, bacaklarındaki ve kollarındaki güçsüzlük şikayetlerinin artık olmadığını ifade etti.

Bayram, tam anlamıyla düzelmeye 10'uncu seanstan sonra başladığını kaydederek, şöyle konuştu:

"İlk seansları alırken psikolojim kötüydü. Hastalıktan dolayı uyuyamıyor, yemek yiyemiyordum. 38 kiloya kadar düşmüştüm. Şimdi omurilikteki incelmeye rağmen yürüyebiliyorum, bacağımı kaldırabiliyorum, gücüm kuvvetim geldi. Beynimdeki basınç da yok. Tekerlekli sandalyeyle buraya gelirken psikolojik olarak yaşama isteğim bitmişti. Hiçbir şey beni hayata bağlamıyordu. Şimdi çiçeğin rengi bile farklı geliyor. Ozon bende gerçekten mucize yarattı. Hiçbir ümidim yoktu, Rabb'ime şükürler olsun şimdi her şeyi yapabiliyorum."

- "İştahı yerine geldi ve yaklaşık 6-7 kilo aldı"

Ozon Tedavi Ünitesi sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Taşçı da Meltem Bayram'ın Lyme hastalığı gibi zor bir hastalıkla mücadele ettiğini ve sıkıntılı süreçler geçirdiğini söyledi.

Hem bedensel hem de ruhsal tükenmişlik durumunda kendilerine başvuran hastanın ozon tedavisine başladıklarını belirten Taşçı, "Hasta şu an kendi başına yürüyebiliyor. Kilo kaybı artık yok. İştahı yerine geldi ve yaklaşık 6-7 kilo aldı." dedi.

Taşçı, hastanın vitamin eksikliklerini de tedavi ettiklerini kaydederek, "Hasta gerçekten çok sıkıntılı süreçler geçirdi ama Allah'a şükür şu an itibarıyla gayet iyi." ifadesini kullandı.





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