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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 53-54,5 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat

Sivri 52 53,5

Yağlı 55 57

Levant 53 54,5





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