Trabzon'da görev başında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına "Sağlıkçılar Parkı" açıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince yaklaşık 9,5 dönümde inşa edilen "Sağlıkçılar Parkı"nın açılışı yapıldı.



Görevi başında hayatını kaybeden sağlıkçıların adını yaşatmak amacıyla 3 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde yaptırılan parkın açılış töreni, mehteran gösterisiyle başladı.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, parkın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sağlıkçıların, Kovid-19 salgınında, depremlerde, afetlerde, her zaman en büyük güvenceleri olduğunu belirten Yılmaz, "Sağlık sisteminin güçlü olması, sağlık çalışanlarımızın özveriyle çalışması Kovid'de de gördüğümüz üzere dünya genelinde hakikaten örnek teşkil etmiştir. Ortahisar Belediye Başkanlığımızın parkı sağlık çalışanlarımıza atfetmesi son derece anlamlı." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da 14 Mart Tıp Bayramı'nı ve parkın açılışında emeği geçenleri kutladı.

Bu senenin "açılış yılı" olacağını dile getiren Zorluoğlu, sözünü verdikleri projeleri hizmete sunacaklarını dile getirdi.



Zorluoğlu, salgın döneminde sağlıkçıların gayret ve özveriyle çalışmasına, günlerce evlerine gitmeden bir can daha kurtarmak için mücadele vermesine şahit olduklarını vurgulayarak, "Deprem bölgesinde aynı şeyi bizzat gördüm. Orada da birinci dakikadan itibaren tüm sağlık teşkilatının depremzede olup, yaralı olup tedaviye muhtaç kardeşlerimize nasıl gayretle müdahale etmeye çalıştıklarına şahidim. Tüm sağlık teşkilatımıza, Trabzon adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise özellikle salgın döneminde sağlıkçıların çok büyük özveriyle çalıştığına işaret ederek, parkı yapmaya da 2 sene önce karar verdiklerini söyledi.



Tören, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'ya sağlık çalışanları adına çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.

Sağlıkçılar Parkı'nda, çocuk oyun alanı, oturma bankları, açık ve kapalı kafeterya, çatısı camla kaplı 10 pergola, spor alanları ve aletleri bulunuyor.





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