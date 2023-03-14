Trabzon'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

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TRABZON (AA) - Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yavuz Mahallesi Kayıktaş mevkisinde ormanlık alanda kardeşleriyle ağaç kesen Mustafa Erdoğan (58), kestiği ağacın altında kaldı.

Bulunduğu yerden çıkarılan Erdoğan, Ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Erdoğan, buradaki müdahalesinin ardından sevk edildiği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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