Kadın doktorlar tarafından çizilen resimlerin geliri depremzede çocuklara bağışlanacak

TRABZON (AA) - Trabzon'da farklı branşlardaki 16 kadın doktor tarafından çizilen resimlerden elde edilecek gelir depremzede çocuklara bağışlanacak.

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle 2 yıllık çalışma sonucu 61 eserden oluşan "1 Doz Sanat" sergisi açıldı.

Serginin açılışını yapan Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, çok değerli bir çalışmanın hayata geçirildiğini belirtti.

Yılmaz, sağlık kurumlarının 24 saat çalışan kurumların başında gelerek hayatın her alanında vatandaşın yanında yer aldığını, sergi ile depremzedelere destek sağlanacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınındaki ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yoğun çalışmalarına işaret eden Yılmaz, "Sağlık ordusunun ayakta kalması için uğraşıldı. Tüm toplum daha derin bir şekilde farkına vardı sağlık çalışanlarının öneminin." dedi.

Resim sergisinde de doktorların yetenekli güzel işler ortaya çıkardığını kaydeden Yılmaz, "Bir taraftan güzel işler yaparken bir taraftan da yetenek isteyen işlerle uğraştıklarını görüyoruz. Hepsini tebrik ediyor 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da depremlerden dolayı buruk bir tıp bayramı geçirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonlara renk katmaya çalışsak da bir tarafımız hüzün, bir tarafımız efkar, bir tarafımız orada bu sıkıntıyı yaşayanların yanında olmak durumunda ama her şeye rağmen sanat sağlıktır. Sanatsal faaliyetlerimize hızla devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tür faaliyetlere devam edeceğiz."

Törene Yılmaz'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı.

Elde edilen gelirin depremzede çocuklara bağışlanacağı sergi 4 gün açık kalacak.



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