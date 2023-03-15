KTÜ'lü akademisyenler deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, 2011 Van depreminden Kahramanmaraş depremine kadar gördükleri manzaraların hepsinin aynı olduğunu belirterek, "Maalesef yetersiz beton kalitesi, düz donatılar, binalarımızın alt katlarının dükkan olarak inşa edilmesi, kötü zemin ve asmolen döşeme." dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremden sonra bölgeye giden KTÜ öğretim üyelerinden oluşan 15 kişilik ekip, deprem bölgesinde yıkılan ve hasar gören binalardan numune alarak incelemede bulundu.

Ekipte bulunan Prof. Dr. Altunışık, AA muhabirine, deprem bölgesinde 1500'ü kamu binası olmak üzere yaklaşık 10 bin binayı incelediklerini söyledi.

İlk günler acil olarak asker, polis, jandarma, sağlık çalışanlarının daha hızlı görev yapabilmesi için kamu binalarını incelediklerini ifade eden Altunışık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yaklaşık 10 gün İslahiye ve Nurdağı'nda bu amaçlı görev yaptık. Daha sonrasında Şahinbey'de, Şehitkamil'de, Oğuzeli'nde yaklaşık 10 bine yakın hasar tespitinde bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdürmüş olduğu, arkadaşlarımızın hayatını kaybettiği binalardan soruşturma dosyaları kapsamında bazı numunelerin alınması gerekiyordu. Hangi numuneler bunlar? Binanın projeleri var mı? Zemin etütleri var mı? Ruhsatları var mı? Karot numunelerinin alınması, donatılarının alınması ve bunları gizli bir şekilde kasalarla deneylerinin yapılacağı üniversitelere yollanması prosedürüydü. Bunu da gerçekleştirdik. Depreme yakalanan birçok tamamlanmamış inşaat halinde bina vardı. Gaziantep merkezde yaklaşık 2 bin tamamlanmamış binanın incelemelerini yaptık. Şu anda raporlarını teslim ediyoruz."

Altunışık, "2011 Van depreminden başlayan, Elazığ, Malatya, Düzce depremi, bütün depremlerde maalesef bütün tablolar hep aynıydı. Şu an Kahramanmaraş depreminde gördüğümüz manzaraların da hepsi aynı. Maalesef, yetersiz beton kalitesi, düz donatılar, binaların alt katlarının dükkan olarak inşa edilmesi, kötü zemin ve asmolen döşeme." değerlendirmesinde bulundu.



- "Binalarımızı iyi bir zemine inşa etmemiz lazım"

Prof. Dr. Altunışık, yaptıkları çalışma ve gözlemlere göre depremlerde can kaybı ve hasarı en aza indirmek için alınması gereken önlemlere ilişkin şunları kaydetti:

"Binalarımızı iyi bir zemine inşa etmemiz lazım. Zemin burada çok önemli bir faktör. İyi bir yapı denetimi, iyi beton kalitesi, iyi donatı, iyi proje lazım. Alt katları dükkan olarak kullanılan onlarca binanın yıkıldığını gördük. Yani duvarların kaldırıldığı, kat yüksekliklerinin fazla olduğu dükkan katlarından artık kurtulmamız lazım. Bunun haricinde kat sayılarını da sınırlayıp, 2018 Türkiye bina deprem yönetmeliğine uygun inşa edeceğimiz binalarda, can kaybımızın şu anki rakamların yüzde birlerine düşeceğini düşünüyoruz. Umarım buradan ders alırız, bundan sonra yapılacak binaların inşasını buna göre yaparız. Bundan sonraki felaketlerde böyle bir can kaybıyla da karşılaşmayız diye düşünüyorum."

Deprem bölgesinde 23-24 gün görev yaptıklarını ifade eden Altunışık, tekrar görev verilmesi halinde yerinde çalışmalara devam edebileceklerini sözlerine ekledi.





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