Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, horon kursunu ziyaret etti

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TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Folklor Derneği'nde düzenlenen horon kursunu ziyaret etti.

Akçaabat Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akçaabat Folklor Derneği ve Akçaabat Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan horon kursunda, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 500 öğrenci Akçaabat horonu öğreniyor.

Akçaabat Folklor Derneğinde düzenlenen horon kursunu ziyaret eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ın folklorik ögeler açısından ayrı bir zenginliğe ve öneme sahip olduğunu belirtti.

Ekim, Akçaabat horonunu gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak istediklerini belirterek, "Horon, bizim hassas çizgimiz, vazgeçilmezimizdir. Bu sebeple İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akçaabat Halk Eğitim Merkezi ve Akçaabat Folklor Derneği ile işbirliği halinde horon kursu açtık. Horon kursumuza hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi ve alaka bizleri ziyadesiyle memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Ekim, kursta minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 500 kişiye alanında uzman eğitmenlerce, horonun inceliklerinin öğretildiğini aktardı.

Konuşmaların ardından kursa katılan öğrenciler, horon gösterisi sundu.



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