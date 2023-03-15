TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Küresel Isınmaya Karşı Bilinçli Toplum Projesi" sona erdi.



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) iş birliğiyle yürütülen projenin kapanış toplantısı, KTÜ Orman Fakültesi Ahmet Şener Amfisi'nde gerçekleştirildi.



İçişleri Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında yaklaşık 4 ayda 360 öğrenci ile etkileşim sağlandı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, küresel ısınma konusunda özellikle gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin de küresel ısınmaya bağlı kuraklıktan etkilendiğini vurgulayan Çuvalcı, "Küresel ısınmanın nedenlerinden biri de fosil yakıtlar. Bunlar karbonmonoksit ve sera gazı salımı yapıyorlar. Devlet, bu tüketimin önüne geçmek için bir takım önlemler alıyor, poşet kullanımını sınırlandırmak gibi. Bu proje de amaca ulaşmada bir katkı niteliğindedir." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Evren Görmüş'ün de yer aldığı toplantıda, eğitime katılan öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.

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