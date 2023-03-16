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Trabzon'daki yurtlarda kalan afetzedeler depremin izlerini sporla silmeye çalışıyor

AA

Trabzon'daki yurtlarda kalan afetzedeler depremin izlerini sporla silmeye çalışıyor

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek Trabzon'da yurtlara yerleştirilen afetzedelere, badminton ve voleybol eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu'nun girişinde oluşturulan alanda her yaştan depremzede, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli antrenörler eşliğinde spor yaparak vakit geçiriyor.

Haftada üç gün 10.00-14.00 saatleri arasındaki badminton ve voleybol eğitimlerine, çocuklar ve gençler kadar aile bireyleri de ilgi gösteriyor.


- "Sadece çocuklarımız değil, aileler de spor aktivitelerine katılıyorlar"


Voleybol antrenörü Ayşe Yıldız Dilber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki hafta önce başladıkları eğitimlerle, yurtta kalan çocuklara bir nebze de olsa ellerini uzatarak yaşadıkları acıları unutturmaya çalıştıklarını söyledi.

Sporun kardeşlik ve kaynaştırma özelliğinden yararlandıklarını anlatan Dilber, "Depremzedeleri fiziksel aktiviteyle dinç tutmak, ayakta durmalarına yardımcı olmak ve mutlu edebilmek için çalışıyoruz. Bunu sporla daha iyi yapıyoruz ve yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Bir nebzede olsa sporla kafalarını dağıtmalarına yardımcı oluyoruz." dedi.

Dilber, yurtta yapabildikleri en güzel etkinliğin spor olduğuna işaret ederek, "Voleybola yetenekli, teknikleriyle kabiliyeti olan güzel oyuncular var. Sadece çocuklarımız değil, aileler de spor aktivitelerine katılıyorlar. Kendilerini iyi hissediyorlar, yaş grubumuz yok, 5 yaşından 70 yaşına kadar hepsi dahil olabiliyor." diye konuştu.

Badminton antrenörü Nazan Öztürk, badmintonu özellikle çocuklara tanıtmaya çalıştığını dile getirerek, "Yurdun giriş bölümünde oynuyoruz, merak edenler oluyor, yetişkinler de geliyor. Badmintonu tanıtıyoruz, oynatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, badmintona ilginin yoğun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizi kucaklıyorlar, hemen raketlerimize sarılıp spor faaliyetine başlıyoruz. Buradaki faaliyetleri, gönül yapmak için gerçekleştiriyoruz. Vuruşları çok güzel olan yetenekli çocuklarımız var. Biz de müdürlük olarak spor faaliyet kapsamında üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Yaşadıkları travmalardan onları uzaklaştırarak mutlu etmeye çalışıyoruz."


- Depremzedeler etkinliklerden memnun


Gaziantepli 12 yaşındaki Büşranur Tan, depremde evlerinde hasar oluşunca ailesiyle Trabzon'a geldiklerini anlattı.

Tan, okulda birçok spor dalıyla ilgilendiğine dikkati çekerek, "Voleybol eğitimi de almıştım. Voleybola devam etmek istiyorum. Burada bize çok güzel bakıyorlar, çok fazla arkadaş edindik. Hoca voleybol topunu bırakıyor bize, sürekli oynuyoruz, etkinliklere katılıyoruz. Sporla ilgileniyoruz, günlerimiz güzel geçiyor." dedi.

Malatya'daki depremde evi yıkılan ve 84 yakınını kaybeden Cebrail Kaçar, gençlik yıllarında çok severek oynadığı voleybola Trabzon'da yeniden başladığını ifade etti.

Yetkililere ve antrenörlere, kendilerine sundukları imkanlar dolayısıyla teşekkür eden Kaçar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımla voleybol oynayarak zaman geçiriyoruz. Önemli olan biraz da olsa çocukların yüzlerinin gülmesi. Korkuyu ve stresi üzerlerinden atmaları için çalışıyoruz, rabbim bir daha yaşatmasın. Çocukları bahane ediyoruz ama bir şekilde bizim de kafamız dağılıyor."

Malatyalı depremzede Kerim Ekici, önceden de badminton oynadığını anlatarak, "Burada görünce yeniden oynamaya başladım ve kendimi geliştirdim. Nazan hoca yetenekli olduğumu gördü ve yardımcı oluyor. Burada gün içinde birçok etkinlik oluyor, annemle akşamları da voleybol oynuyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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