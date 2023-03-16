Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul öncesi kulübün toplam net borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin lira olduğu açıklandı.

Denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören, beraberindeki üyelerle Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, kulübün mali durumu hakkında bilgi verdi.

Ören, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla kulübün borç toplamının 1 milyar 668 milyon 263 bin lirası kısa vadeli, 1 milyar 566 milyon 926 bin lirası ise uzun vadeli olmak üzere 3 milyar 235 milyon 189 bin lira olduğunu belirtti.

Mahmut Ören, 399 milyon 280 bin lira seviyesindeki kısa vadeli mevcutların toplam borçtan düşülmesinin ardından, net borcun 2 milyar 835 milyon 909 bin lira olduğunu aktardı.

Kulübün ekonomik durumuna dikkati çeken Ören, şunları söyledi:

"Daha önce Trabzonspor'un sorunlarının çok ağır olduğunu, ekonomisinin taşınamayacak boyutlara ulaştığını söylemiştik. Daha önceki durum ne kadar kötüyle, şimdiki durum daha da vahim. Trabzonspor Başkanı ve yönetim kurulunun işleri çok zor. Bu durumdan sadece Trabzonspor camiası tek vücut olarak kurtulabilir. Trabzonspor'un kurtuluş reçetesi, kuruluş ayarlarına geri dönülmesiyle mümkündür. Kurtuluş, özümüze yani altyapıya dönerek, üretimle mümkündür. Şu andan itibaren Trabzonspor küllerinden ya yeniden doğacak ya da diğer kulüplerin başına geldiği gibi tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır."

Ören, bordo-mavili kulübün 31 Mayıs'a kadar 31 milyon avro ödemesi gerektiğini ifade ederek, 31 Mart'a kadar ise acil ödenmesi gereken rakamın 16 milyon avro olduğunu kaydetti.





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