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TTB'de şubat ayında 875 milyon 164 bin liralık ürün işlem gördü

AA

TTB'de şubat ayında 875 milyon 164 bin liralık ürün işlem gördü

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) şubat ayında 875 milyon 164 bin liralık ürün işlem gördü.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı şubat ayındaki işlem hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 183 oranında artış gösterdi.

Şubat 2022'de 309 milyon 16 bin liralık ürünün işlem gördüğü TTB'de, bu rakam 2023'ün aynı ayında 875 milyon 164 bin lira olarak gerçekleşti.

Şubat ayında işlem gören ürünlerin başında 525 milyon 979 bin lirayla fındık alım ve satışları yer aldı.

Çeşitli gıda maddeleri, hububat, hububat mamulleri, bakliyat, canlı hayvanlar gibi işlem gören diğer ürünler ise 284 milyon 222 bin liralık kısmını oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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