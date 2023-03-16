Karadeniz Teknik Üniversitesinde "Afet İletişim İşbirliği" paneli düzenlendi

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) "Afet İletişim İşbirliği" paneli gerçekleştirildi.

Osman Turan Kongre Merkezi'ndeki panel öncesinde gazetecilere açıklama yapan KTÜ Tıp Fakültesi Sağlık Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel, afetlerde psikolojik müdahalenin sonra geleceğini, ilk olarak kişilere sosyal ve fiziksel destek sağlanması gerektiğini söyledi.

Karagüzel, afet sonrasında ruhsal belirtilerin ortaya çıkmasının normal bir durum olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Genel olarak bu afetten etkilenen kişilerle beraber olmak, onları dinlemek, anlamaya çalışmak, duygularını paylaşmalarına izin vermek, istedikleri miktarda anlatmalarını sağlamak gerekli. Onlar için orada olduğumuzu vurgulamak, bize düşen kısım. Biz profesyonellerden önce kişilerin aile ve sosyal desteklerinin sağlaması önemli. Tüm bunların bir organizasyon şeklinde planlanması en başta yapılması gereken şey."

Farabi Hastanesi Başhekimliği Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi öğretim görevlisi, uzman psikolog Serra Hacısalihoğlu ise psikolojik ilk yardımı, bu eğitimi alan herkesin uygulayabileceğini kaydetti.

Afet durumunu yaşayanlara doğru yaklaşımın önemine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Doğru müdahaleyi herkesin, özellikle bu alanda çalışacakların bilmesinde fayda var. Mesela söylenmemesi gereken cümlelerden örnek vereyim 'Bak hayatta kaldın, şanslısın, daha ne istiyorsun.' gibi cümle, afetzedeye söylenmemesi gereken bir şey. Hatta ilk etapta yapılması gereken şey dinlemek." dedi.

AKUT Trabzon ekip lideri Köksal Ofluoğlu, arama kurtarma ekiplerinin de yaptıkları çalışmalardan etkilenebildiğine işaret ederek, "Çalışma sonrasında mutlaka bir psikolojik terapi almalarında fayda var. Bunu gönüllü arkadaşlarımıza da öneriyoruz. Konferansta bütün arkadaşlarımız yok ama hocalarımız, ekibimizle beraber belli seanslar yaparak bunları gidermeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Prof. Dr. Karagüzel, Serra Hacısalihoğlu ile Köksal Ofluoğlu'nun sunum yaptığı paneli, KTÜ Jeoloji Mühendisliği Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, öğrenciler ve akademisyenler takip etti.





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