Trabzon'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Akyazı Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde, A.D. (41) idaresindeki 61 AEC 699 plakalı hafif ticari araç ile F.Ç'nin (44) kullandığı 61 BF 787 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler F.Ç ile A.D, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.