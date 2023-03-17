Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden kişinin organları bağışlandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Erdoğan'ın (58) organları bağışlandı.



Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi'nin Kayıktaş mevkisinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan Erdoğan, 14 gün tedavi gördüğü hastanede üç gün önce yaşamını yitirdi.



Mustafa Erdoğan'ın kardeşi Kemal Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mustafa ağabeyimin böbrekleri Erzurum'da 37 ve 44 yaşlarında hastalara nakledildi. Karaciğeri de Samsun'da 57 yaşında hastaya nakledildi. Kalp kapakçıkları ise İstanbul'a gönderildi. Bizim ağabeyimiz gitti ama başkaları hayat bulur, can bulur düşüncesiyle organlarını bağışladık. Bu davranışımızın, topluma örnek olmasını diliyoruz." dedi.

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