Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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TRABZON (AA) - Trabzon'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde Ömer Yılmaz yönetimindeki 61 AEP 823 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yola düştü.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı.

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