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TRABZON (AA) - Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk toplantıda, oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 278 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart'ta saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurulda kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek liste ile girecek.

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