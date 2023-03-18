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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

TRABZON (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon, Ordu, Artvin, Bayburt ve Rize'de tören düzenlendi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen tören, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Vali Ustaoğlu ve protokol üyeleri, daha sonra Trabzon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua okudu.

Kanuni Anadolu Lisesince, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen anma programında piyes sahneleyen öğrenciler, "Çanakkale" adlı türküyü seslendirdi, resim sergisi açtı.

Vali Ustaoğlu, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Asrın felaketi dolayısıyla Şehitler Günü'nün biraz daha buruk geçtiğini belirten Ustaoğlu, "Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

- Artvin

Artvin Garnizon Şehitliği'ndeki tören, Vali Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Veli Altınay ve Belediye Başkan Vekili Ercüment Seçkin'in Şehitlik Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Teğmen Kadir Erler, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Erler, 18 Mart'ın, bundan 108 yıl önce Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği gün olduğunu söyledi.

Kadir Erler, 18 Mart'ta Çanakkale'de kazanılan zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizdi.

Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

- Ordu

Ordu Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Tuncay Sonel, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Sonel, aşkların en güzelinin vatan olduğunu vurgulayarak, bu toprakları vatan yapan ecdadı, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitleri ve kahraman gazileri Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını söyledi.

Protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bıraktığı törende dua edildi.

- Bayburt

Bayburt'ta Genç Osman Şehitliği'ndeki törene Vali Vekili Emine Dicle, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkan Vekili Hasan Karakum ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Vekili Dicle, çelenk sunma töreninin ardından, kendilerine bırakılan sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, "Sizlerden aldığımız emaneti korumak ve geliştirmek için çok çalışacağız. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklara çok kolay sahip olmadığımızın bilincinde olarak emanetinizi daima yükseklere taşıyacağız." diye konuştu.

Bayburt Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal'ın da konuşma yaptığı tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

- Rize

Rize'deki tören Valilik binası önünde gerçekleştirildi.

Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik TCSG 307 botunu ziyaret etti.

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